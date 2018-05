Open Bnl: Vinci eliminata, saluta circus

ROMA, 14 MAG - Roberta Vinci esce sconfitta al primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia e dice addio al tennis giocato. L'azzurra, che aveva annunciato pochi giorni fa la decisione di smettere dopo il torneo di Roma, è stata sconfitta in tre set dalla serba Aleksandra Krunic (numero 46 del ranking Wta) col punteggio di 2-6 6-0 6-3. In carriera oltre ai successi in Fed Cup, ha vinto dieci titoli Wta, l'ultimo a San Pietroburgo due anni fa, entrando anche nella top ten mondiale. Al termine della partita lo stadio Pietrangeli ha celebrato la 35enne giocatrice con un lungo applauso.