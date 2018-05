Giro: Aru "Non è ancora finita"

CHIETI SCALO (CHIETI), 14 MAG - "Ieri non avevo le gambe, ma le somme le tireremo a Roma, assieme alla squadra: è inutile affrettare le conclusioni. In due week-end di Giro d'Italia possono accadere tante cose e verificarsi veri ribaltamenti: 2'36" di ritardo dalla maglia rosa non è poco, ma nemmeno un'eternità". Fabio Aru è deciso a riscattarsi, dopo la débacle di ieri sul Gran Sasso, dove è stato staccato dagli altri big, primo fra tutti Simon Yates, che è volato verso il successo. Dal ritiro della Uae Emirates, la 'sua' squadra, il sardo lancia messaggi precisi alla corsa: "La mia grinta è quella di sempre, ieri ho pensato a salvarmi, non ho perso poco, ma qualcosa di più di un minuto non è un dramma. Anche perché, il Giro d'Italia è ancora lungo. Ci sono tante tappe che possono cambiare tutto. Ancora non è finita".