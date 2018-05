Tennis: Vinci smette 'non ne potevo più'

ROMA, 14 MAG - "Non ne potevo più, ora sono in vacanza. Sono stati anni splendidi, anche se ho perso sono contenta. Grazie per essere venuti tutti a sostenermi nonostante la sconfitta". Così Roberta Vinci saluta per l'ultima volta in carriera il tennis giocato e il pubblico dello stadio Pietrangeli che ha assistito alla sua ultima partita in occasione degli Internazionale d'Italia Bnl. La tennista azzurra è stata premiata dal presidente della Fit, Angelo Binaghi, con 21 rose rosse, una per ogni anno di attività. (ANSA). YYP-Y90/ S0B QBXB