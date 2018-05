ROMA, 14 MAG - Justin Thomas è il nuovo numero uno al mondo di golf. Dopo 15 mesi di assoluto dominio finisce, almeno per il momento, l'era Dustin Johnson. Passaggio di consegne al vertice fra i due americani, con l'impresa di Thomas scaturita dopo l'11/o posto al The Players Championship, uno dei tornei più attesi della stagione del PGA Tour. "Sono davvero felice - le dichiarazioni di Thomas - di aver raggiunto questo risultato. Ma adesso viene il difficile. Mantenere la vetta mondiale non sarà facile e per farlo dovrò lavorare ancora più duramente". Nell'ultimo anno e mezzo Thomas ha vinto 6 titoli sul PGA Tour ottenendo anche cinque piazzamenti all'interno della Top 10. Professionista dal 2013, l'americano diventa così il 21/o giocatore della storia a conquistare la leadership mondiale, il quarto più giovane di sempre dopo Tiger Woods, Jordan Spieth e Rory McIlroy.