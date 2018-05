Nba: prima finale Est, vince Boston

(ANSA-AP) - BOSTON (USA), 14 MAG - Grande prova dei Boston Celtics, che in gara-1 delle finali di Eastern Conference della Nba hanno travolto i Cleveland Cavaliers si Lebron James per 108-83. Protagonisti del match sono stati Jaylen Brown, con 23 punti e 8 rimbalzi, Marcus Morris con 21 punti e Al Horford che ne segnati 20. 15 punti e 9 assist è stato invece il 'bilancio' di Lebron James. I Celtics sono scesi in campo privi di due pezzi fondamentali come il grande ex Kyrie Irving e Gordon Hayward, entrambi infortunati. Gara-2 si gioca domani notte.