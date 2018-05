Barcellona perde imbattibilità, ko 4-5

(ANSA-AP) - MADRID, 14 AGO - E' durata 43 partite, comprese le ultime della scorsa stagione, l'imbattibilità del Barcellona nella Liga. I blaugrana, privi di Messi, hanno infatti perso per 5-4 il match 'pazzo' giocato contro il Levante, valido per la 37/a giornata e durante il quale si sono trovati sotto per 5-1 e poi hanno quasi completato la 'remuntada'. Levante a segno con tripletta di Emmanuel Boateng e doppietta di Bardhi, mentre Coutinho aveva realizzato la rete del 2-1. Poi l'ex interista ne ha segnati altri due, mentre Suarez è andato a segno su rigore.