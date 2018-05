Gasperini, inchiesta per Pairetto?Pronto

ROMA, 13 MAG - "Se mi aspetto l'apertura di un'inchiesta su ciò che ho detto su Pairetto? Prontissimo. Non ho detto sciocchezze, è un problema loro i tempi e le designazioni". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, risponde a una domanda sulla polemica nata da sue dichiarazioni fatte in settimana, che potrebbero portare anche a una denuncia in sede penale da parte dell'Aia, secondo quanto detto dal presidente Marcello Nicchi. "A noi possono dire tutto anche ad inizio anno, non credo di aver detto una cosa da denuncia - dice ancora Gasperini -. Noi abbiamo le nostre immagini e loro le radio. Mi dispiace aver messo in difficoltà la squadra con la mia squalifica odierna".