Cairo, Belotti lo teniamo volentieri qui

TORINO, 13 MAG - Il futuro di Belotti "dipenderà dal presidente Cairo". Il centravanti granata ha parlato di futuro e di Europa dopo la vittoria per 2-1 con la Spal, ultimo impegno casalingo per il Torino: "Io sono qui, ho un contratto ma il mio futuro dipenderà da Cairo - ha spiegato ai microfoni di Sky -. L'Europa? Quest'anno potevamo andarci, ma non ce l'abbiamo fatta: lavoreremo per il prossimo anno". Lo stesso Cairo ha poi chiarito il futuro del 'Gallo': "Un pilastro del Torino, non c'è alcun tira e molla. Tutto creato dai giornalisti, anche lo scorso anno non è pervenuta nessun offerta. Era un discorso più giornalistico che altro. E' un giocatore nostro, lo teniamo volentieri e lui è contento di restare". Dopo aver chiuso la porta alla cessione di Belotti, Cairo ha anche preannunciato l'intenzione del Torino di creare la seconda squadra per permettere ai giovani di fare esperienza.