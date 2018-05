Giro: Yates "stanco e felice"

GRAN SASSO (L'AQUILA), 13 MAG - Confuso? No, "stanco e felice". Simon Yates è stato di parola. Lo aveva detto che sul Gran Sasso avrebbe attaccato. "Però è stata dura - ammette la maglia rosa -. Sono al Giro per vincere, non mi sono mai nascosto, ma non potevo espormi prima di misurarmi con gli avversari. Ogni giorno, però, va sempre meglio e sono contento. Avrei messo la firma su una prima settimana così prolifica". A proposito dei rivali per la maglia rosa, Yates ammette che "il più in palla" gli "è sembrato Pozzovivo". "Ho visto che Froome e Aru hanno avuto una giornata difficile, ma la strada verso Roma è ancora lunga, possono accadere tante cose. Da martedì si torna a lottare", conclude.