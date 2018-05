Perugia. si attende l'arrivo di Nesta

PERUGIA, 13 MAG - Domani in casa Perugia potrebbe essere il giorno di Alessandro Nesta. Manca l'ufficialità, ma con ogni probabilità sarà il campione del mondo 2006 a sostituire Roberto Breda, esonerato dopo l'1-1 con il Novara che per il Perugia ha significato matematica certezza di un posto nei playoff promozione per la serie A. Una partita cui ha assistito dagli spalti del Curi proprio Nesta, che da tecnico ha guidato il Miami dopo un passato da difensore principalmente con Lazio e Milan. Il Perugia, in caso di accordo, sarà la prima esperienza da tecnico in Italia. La società biancorossa nell'annunciare l'esonero di Breda ha riferito che il nuovo allenatore sarà reso noto "entro lunedì 14 maggio". Ad affiancare Nesta dovrebbe essere Lorenzo Rubinacci, anche lui presente al Curi.