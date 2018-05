Al Khelaifi "Neymar resterà al 2000%"

ROMA, 13 MAG - Il Real Madrid si metta l'animo in pace: "Neymar resterà al 2000% al Psg". A fare chiarezza sul futuro dell'asso brasiliano della squadra francese è il suo presidente Nasser Al Khelaifi, secondo quanto riportato da 'Marca'. Interpellato sulle continue voci intorno all'ex Barca, il manager qatariota ha risposto: "I media spagnoli parlano e parlano da ottobre su questo argomento, scrivono che lui non è felice, questo è falso e non risponderò alle voci. (Neymar) ha un contratto e rimarrà, non posso rispondere a tutte le indiscrezioni della stampa". "Sono sicuro che resterà, vuole restare", ha aggiunto il presidente parlando dopo la partita contro il Rennes, perso inopinatamente 2-0 in casa, ma con lo scudetto già in tasca da tempo.