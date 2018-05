Champions:Monchi 'niente da festeggiare'

ROMA, 12 MAG - ''Qualificati per la Champions League, ma non c'è niente da festeggiare, solo pensare a lavorare tanto per continuare a migliorare''. Parola del direttore sportivo della Roma sul suo profilo twitter dopo la matematica qualificazione in Champions dei giallorossi grazie alla sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Sassuolo. ''Domani c'è una partita importante per continuare a crescere e a credere - aggiunge Monchi - Il futuro inizia domani sera. Daje Roma''. Nel Tweet del ds spagnolo anche una foto che riporta una citazione del poeta Thomas Stearns Eliot: ''Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano di può andare''.