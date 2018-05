Golf: The Players, record e leadership per Simpson

ROMA, 12 MAG - Tiger Woods salvo. Francesco Molinari, Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, Rickie Fowler, Tyrrell Hatton e Phil Mickelson eliminati. Questi i primi verdetti del "The Players", tra i tornei più attesi della stagione del PGA Tour. Sul percorso del TPC Sawgrass, a Ponte Vedra Beach, in Florida, record del circuito e prima posizione per Webb Simpson. Che grazie a un secondo giro chiuso in 63 (-9 di parziale) è passato al comando della classifica. Prove di fuga per l'americano (-15 sul totale) che a metà gara vanta cinque colpi di vantaggio sul connazionale Patrick Cantlay, l'australiano Danny Lee e il sudafricano Charl Schwartzel (tutti 2/i a -10). Quinta piazza per lo svedese Alex Noren e gli statunitensi Chesson Hadley e Charles Howell III (-9). All'interno della Top 10, in 8/a posizione, Steven Stricker, Xander Schauffele e Jason Day (-8). Mentre Dustin Johnson, leader mondiale, è scivolato all'11/o posto al fianco, tra gli altri, dello spagnolo Sergio Garcia (-7). Con Jon Rahm (n.3 del world ranking) ed Henrik Stenson (vicecampione olimpico) 17/i (-6). Sono 68/i, invece, Woods, Justin Thomas e Jordan Spieth (-1). (ANSA).