Cdm sciabola, 24 azzurri in gara a Mosca

ROMA, 12 MAG - Sono 24 gli atleti della Nazionale azzurra di scherma impegnati in gara a Mosca per la gara di Coppa del mondo di sciabola. E'il penultimo appuntamento della stagione prima dei Campionati Europei e dei Mondiali. Stamattina è in programma la fase preliminare della sciabola femminile, mentre nel pomeriggio si svolgeranno gli assalti del tabellone principale della gara maschile. Domani la prova si concluderà con la gara individuale femminile. Fra gli uomini che saliranno sulle pedane moscovite, il ct Giovanni Sirovich ha convocato Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè, Aldo Montano, Leonardo Affede, Dario Cavaliere, Francesco D'Armiento, Leonardo Dreossi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Alberto Pellegrini e Stefano Scepi. Nella gara femminile invece occhi puntati su Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Arianna Errigo, Camilla Fondi, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Caterina Navarria ed Irene Vecchi.