Spalletti, mi merito sufficienza piena

MILANO, 11 MAG - "Che voto merito finora? Una sufficienza piena, importante". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo. "Basta guardare numeri e classifica", ha aggiunto. Il tecnico ha ricordato l'andamento dell'Inter nella passata stagione, dati alla mano: l'anno scorso, alla 36esima giornata, l'Inter aveva 16 punti in meno della Roma, 5 in meno rispetto alla Lazio, 4 in meno rispetto all'Atalanta e 2 in meno rispetto al Milan. Ora la squadra nerazzurra, ha sottolineato Spalletti, ha 4 punti dalla Roma, due punti dalla Lazio e abbiamo 9 punti in più del Milan e 10 più dell'Atalanta. "C'era da colmare una differenza con molti club, ora siamo molto vicini ad essere una squadra molto forte", ha sottolineato l'allenatore.