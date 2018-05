Napoli, Mario Rui, meritavamo scudetto

NAPOLI, 11 MAG - "Per come abbiamo giocato e per quello che abbiamo dimostrato ogni domenica avremmo meritato lo scudetto". Lo ha affermato il terzino del Napoli Mario Rui in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. "Esprimiamo il miglior calcio - ha detto - ma siamo mancati in altre cose. Ora abbiamo due gare importanti per chiudere bene la stagione col record di punti nella storia del Napoli e dare un'ultima gioia alla gente che ci ha sempre sostenuto". Rui rilancia la sfida per la prossima stagione: "Sono d'accordo con Hamsik - afferma - questa squadra migliora ogni anno e non può certo smettere ora. Esiste una base e margini di miglioramento. Questa stagione è stata molto importante, ci ha fatto crescere. Dall'anno prossimo saremo ancora più preparati". Il portoghese parla anche del futuro di Maurizio Sarri: "Siamo abituati da anni - spiega - a questo sistema di gioco, sarebbe importante dargli continuità, mi auguri che resti".