Genoa: Ballardini, evitare brutte figure

GENOVA, 11 MAG - Ultima trasferta della stagione a Benevento per il Genoa di Ballardini che chiede ai suoi di non abbassare la guardia nonostante un avversario già retrocesso. "Bisogna essere seri, altrimenti si rischia di fare brutta figura - ha detto -. Magari le motivazioni non sono più quelle di un po' di tempo fa e ci può stare". Sarà però un Genoa diverso. Due squalificati, Pandev e Zukanovic, ma soprattutto sette indisponibili a partire dal portiere Mattia Perin. "Non sarà convocato per un leggero fastidio all'adduttore, in un altro momento ci sarebbe stato ma vista la situazione tranquilla può riposare un turno. Mancheranno anche Laxalt, Bessa, Rigoni, Taarabt, Pereira e Migliore tutti con problemi fisici". A fronte delle tante assenze Ballardini ritrova Izzo, assente per motivi fisici da fine gennaio. "Izzo ha buone chance di giocare titolare - ha confermato il tecnico -. Sono contento che torni a disposizione. E' un ragazzo dalle qualità non comuni ed è un gran giocatore''.