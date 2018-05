Golf: The Player show, al comando 6 giocatori

ROMA, 11 MAG - E' il n.1 da 64 settimane e vuole continuare ad esserlo a lungo. Dustin Johnson show al "The Players", uno degli appuntamenti più affascinanti della stagione del PGA Tour di golf. In Florida dopo il primo giro il 33enne di Columbia (Carolina del Sud) è al comando della classifica insieme allo svedese Alex Noren e ai connazionali Patrick Cantlay, Matt Kuchar, Chesson Hadley, Webb Simpson. Grazie a un round super concluso in 66 (-6). Sei giocatori in vetta, non accadeva da tempo sul massimo circuito americano. Sul percorso del TPC Sawgrass, a Ponte Vedra Beach, dove si sfidano i migliori giocatori del pianeta, lo spettacolo sul green non è assolutamente mancato. Con il sudcoreano Si Woo Kim, campione in carica, che tallona i leader al 7/o posto (-5) insieme ad altri 5 inseguitori. Grande inizio anche per gli spagnoli Jon Rahm e Sergio Garcia, oltre che per l'olimpionico Justin Rose e lo svedese Henrik Stenson (13/i a -4). Il primo, 23 enne di Barrika (Paesi Baschi), vuole una vittoria per scalzare dal trono mondiale Johnson. Mentre "El Nino", dopo un inizio di stagione davvero complicato tra tagli e delusioni, sogna la rivincita per rientrare all'interno della Top 10 mondiale. (ANSA).