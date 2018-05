Calcio: Fassone rincuora Donnarumma

MILANO, 10 MAG - Il Milan fa quadrato attorno a Gianluigi Donnarumma. Marco Fassone questa mattina, al rientro della squadra da Roma, si è intrattenuto con il portiere all'aeroporto di Malpensa e lo ha rincuorato dopo i due errori commessi nella finale di Coppa Italia. Tra i due c'è stata una stretta di mano calorosa e sentita, seguita da una pacca sulla spalla e una breve chiacchierata, culminata con uno scambio di sorrisi. Anche la squadra si è raccolta attorno al 19enne, apparso molto dispiaciuto: i suoi compagni a turno hanno cercato di tirarlo su di morale, sia ieri sera che questa mattina sull'aereo, dove Donnarumma era seduto al fianco del fratello Antonio. Ieri sera in conferenza stampa lo stesso Gattuso aveva preso le difese di Donnarumma: ''Non venite a dire che abbiamo perso per colpa sua. Questa gara l'abbiamo persa tutti insieme''.