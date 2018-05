MotoGp al Mugello per i test privati

FIRENZE, 10 MAG - Sono in corso i test privati di MotoGP e Moto2 previsti all'autodromo del Mugello in vista del Gp d'Italia di motociclismo fissato per il 3 giugno. Sono scesi in pista tutti i piloti ufficiali dei maggiori team della classe regina: per la Ducati sono saliti in sella Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e il collaudatore Michele Pirro, che sarà presente in gara come wild card. La Yamaha ha schierato Valentino Rossi e Maverick Vinales, la Honda si è presentata con Marc Marquez e Dani Pedrosa, per la Suzuki Andrea Iannone e Alex Rins, per Aprilia Aleix Espargarò e Scott Redding, ai quali si è aggiunto Cal Crutchlow con la Honda del Team Lcr di Lucio Cecchinello. Trattandosi di test privati, non esistono cronometraggi ufficiali, ma secondo alcune rilevazioni Marquez avrebbe girato più veloce di qualche decimo del record della pista (1'47"639), fatto segnare da lui stesso durante il Gp nel 2015, mentre Rossi avrebbe girato qualche decimo più lento. Le Ducati si sarebbero attestate intorno all'1'48" basso.