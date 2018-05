Giro: Aru, sull'Etna vedo bene Pozzovivo

SANTA NINFA (TRAPANI), 9 MAG - "Pozzovivo e Dumoulin, secondo me, hanno la condizione migliore in questo momento, li vedo bene nella tappa di domani. Per quanto mi riguarda posso dire di essermi sentito molto, molto meglio rispetto a ieri, in particolare sull'ultimo strappo. Per me questa è una cosa molto importante e molto positiva, che mi dà morale per i prossimi giorni". Fabio Aru non si candida né si sottrae, alla vigilia della tappa con arrivo in quota sull'Etna, che in teoria è più adatta alle sue caratteristiche di scalatore.