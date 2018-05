Rugby: Francia-Italia il 30/8/2019

ROMA, 9 MAG - Sarà la Francia una delle avversarie dell'Italrugby nell'estate 2019, in preparazione ai Mondiali giapponesi. Gli Azzurri hanno previsto un percorso di avvicinamento alla rassegna iridata che, dopo una serie di raduni estivi, li porterà a disputare quattro test-match in vista della fase a gironi del Mondiale. Contro la Francia l'Italia di Conor O'Shea disputerà il terzo test-match della serie, affrontando la squadra guidata dall'ex ct Jacques Brunel il 30 agosto in trasferta: la sede del test-match verrà successivamente ufficializzata dalla Federazione transalpina.