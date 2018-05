2/e squadre, Lega B replica a Costacurta

ROMA, 9 MAG - Costacurta parla di seconde squadre dal prossimo campionato, ma dopo la Lega Pro anche la serie B alza il muro: le decisioni che riguardano non solo la Lega Pro ma anche la Lega B devono "essere discusse e condivise fra le varie componenti e non annunciate senza un confronto serio e programmatico". Il presidente della Lega B Mauro Balata prende atto "con preoccupazione" delle parole del subcommissario Figc Alessandro Costacurta, secondo cui "parteciperanno al campionato regolarmente, potendo essere promosse o retrocedere" "Pur nella consapevolezza dell'importanza della crescita dei giovani, mission che la Lega B si è già data da diversi anni come dimostrano i numeri che la vedono per oltre il 30% popolata da giocatori U21 - dice Balata - tali decisioni vanno a incidere sulle caratteristiche del campionato di B e per questo devono essere oggetto di attenta riflessione e confronto, partendo inevitabilmente dalle specificità della B, fondata su valori inalienabili: la presenza sul territorio e i giovani".