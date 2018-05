Lazio: Lotito, meritavamo posto diverso

ROMA, 9 MAG - "Abbiamo costruito una squadra per competere alla pari con tutti. Non voglio fare polemiche, chi ha visto il campionato ha visto anche che la Lazio avrebbe meritato un ruolo in classifica diverso". Lo dice il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in un passaggio del suo intervento avvenuto oggi a Lazio Style Channel in occasione del suo compleanno. "Noi però non siamo abituati a piangerci addosso - prosegue il patron biancoceleste sul canale tv del club - Dobbiamo reagire, combattere e raggiungere gli obiettivi che abbiamo meritato di conquistare sul campo. Questa è la linea adottata dalla società ma anche da tutti i tifosi. Io ringrazio i tifosi presenti allo stadio in modo composto e rispettoso delle regole. Noi non vogliamo essere secondi a nessuno, fare le cose con entusiasmo, sperando di essere ripagati dai risultati sportivi e anche economici".