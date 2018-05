Basket: Rich miglior giocatore Serie A

BOLOGNA, 9 MAG - E' la guardia americana della Sidigas Avellino, Jason Rich il miglior giocatore della stagione regolare della Serie A di Basket 2017-18. Il giocatore è stato nominato da una giuria di giornalisti specializzati e dagli allenatori, general manager e capitani delle 16 squadre della Serie A che hanno attribuito i premi 'Lba Awards'. Rich succede a Marcus Landry della Germani Brescia. Tra i coach, il riconoscimento di migliore allenatore è finito a Attilio Caja della Openjobmetis Varese che aveva già vinto il titolo nella stagione 1995-96 quando guidava la Nuova Tirrenia Roma e succede a Vincenzo Esposito della The Flexx Pistoia. Miglior dirigente il presidente della Umana Venezia, Federico Casarin che era già stato insignito nella stagione stagione 2011-2012 mentre Diego Flaccadori della Dolomiti Energia Trentino si conferma, per la terza stagione consecutiva, miglior Under 22.