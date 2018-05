Barcellona, 4 turni a Sergi Roberto

ROMA, 9 MAG - Mano pesante del giudice sportivo spagnolo che ha comminato 4 giornate di squalifica a Sergi Roberto, espulso domenica sera nel 'Clasico' contro il Real Madrid per aver rifilato una gomitata a Marcelo. La sanzione è stata duramente contestata dal Barcellona che ha parlato di squalifica 'sproporzionata'. Nel rapporto dell'arbitro Hernandez, riportato da 'Marca', si legge che il giocatore blaugrana è stato espulso "per aver colpito un avversario con il braccio, con una forza eccessiva e a palla ormai lontana". Se la squalifica verrà confermata, dopo il ricorso del Barça, Sergi Roberto non giocherà più in questa stagione, mancando alla fine del campionato tre partite contro Villarreal, Levante e Real Sociedad, nonchè l'andata della Supercoppa di Spagna contro il Siviglia.