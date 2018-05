Figc: Lnd, unanimità su nome Abete

ROMA, 9 MAG - Sul nome di Giancarlo Abete, candidato alla Presidenza Figc scelto da Lega Pro, Lnd, Aic e Aia, 'è stata un'unanimità per la grande competenza, esperienza e la capacità dimostrata in passato di saper aggregare le componenti federali". E' quanto spiega in una nota la Lega Nazionale Dilettanti secondo cui ''l'auspicio di tutti i presenti è ora di poter avere al fianco nel progetto la Serie A, non coinvolta sinora in attesa della nuova governance, la Serie B e l'A.I.A.C. Proseguirà - aggiunge la Lnd - in questi giorni la raccolta delle firme per la richiesta al Commissario di convocazione dell'assemblea elettiva".