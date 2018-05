Open Bnl, forfait di Serena Williams

ROMA, 9 MAG - Serena Williams non giocherà gli Internazionali BNL d'Italia al via il 12 maggio. La statunitense, scesa al n.454 della classifica mondiale dopo la maternità (a Roma era in tabellone grazie al ranking protetto), ha spiegato in una nota della WTA - secondo quanto riferito dal sito Federtennis - che "continua a prepararsi per essere pronta al 100% a competere". Al suo posto entra la statunitense Catherine Bellis mentre la britannica Heather Watson entra nelle qualificazioni La 36enne ex n.1 nel 2018 ha giocato solo a Indian Wells (sconfitta al 3/o turno dalla sorella Venus) e a Miami (fuori al 1/o turno). Serena nei giorni scorsi aveva rinunciato al torneo di Madrid in corso questa settimana e a questo punto è in dubbio anche la sua presenza al Roland Garros. E Francesca Schiavone sarà in tabellone: la 37enne milanese ha ottenuto una delle due wild card che in base ai regolamenti WTA gli organizzatori possono riservare alle ex vincitrici di Slam. Per Francesca 19/a partecipazione al Foro Italico.