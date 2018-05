Tiro a volo: Italia super nel Mixed Team

KUWAIT CITY, 8 MAG - Le gare del Mixed Team di Trap e Skeet della 'Emir Cup' hanno visto il dominio assolto degli azzurri. Le coppie italiane hanno conquistato cinque delle sei medaglie in palio, lasciando quasi nulla alle altre nazioni. Nella Fossa Olimpica oro per Silvana Stanco e Fabio Sollami, che hanno dominato chiudendo le qualificazioni con il totale di 145/150 e la finale con 44/50. Al secondo posto Federica Caporuscio e Andrea Guarnieri, con 142/150 (+1) e 51/60. Bronzo a Isabella Cristiani e Manuel Casadio, e quarti posto per Fiammetta Rossi e Simone Spina. Nello Skeet a salire sul gradino più alto del podio sono stati Chiara Di Marziantonio e Valerio Palmucci, qualificatisi per la finale con il punteggio di 144/150 e poi oro con 55/60 nella serie decisiva. Secondi Francesca Del Prete e Cristian Ciccotti, mentre terzi si sono piazzati i kuwaitiani Shaikhah Al Rashidi ed Abdelaziz Alsaad. Al quinto posto il vincitore del 'raid' automobilistico della Dakar, Nasser Al Attiya, in coppia con l'azzurra Simona Scocchetti.