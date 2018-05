Razzismo, Fifa multa Russia

ZURIGO, 8 MAG - La commissione disciplinare della Fifa ha deciso di multare la federcalcio del paese che ospiterà i Mondiali per insulti ai giocatori di colore nella Francia durante l'amichevole tra le due nazionali dello scorso 27 marzo. La sanzione è di 30mila franchi svizzeri, pari a circa 25mila euro. In particolare durante la partita, giocata a San Pietroburgo, sono stati fatti più volti versi di scimmia e ululati all'indirizzo di alcuni dei giocatori dei Bleus. L'inchiesta aperta dalla Fifa ha appurato che a farli è stato "un gruppo composto da poche persone", ma ciò non ha portato al venir meno del provvedimento a carico della Russia. Sul pubblico di San Pietroburgo indaga anche l'Uefa, che il prossimo 31 maggio deciderà su quanto accaduto nel corso della sfida tra Zenit e Lipsia, quando più volte, dagli spalti, vennero fatti versi 'scimmieschi' e ululati all'indirizzo dei 'colored' della squadra tedesca. Lo stadio di San Pietroburgo ospiterà sette partite dei prossimi Mondiali, tra cui una semifinale.