Pirlo classe e scherzi'Gattuso e lumaca'

MILANO, 08 MAG - Serio e geniale in campo, goliardico e divertente nello spogliatoio: la doppia dimensione di Andrea Pirlo è emersa durante la cerimonia in cui l'ex fantasista di Inter, Milan e Juventus ha ricevuto il premio 'Il bello del calcio' in memoria di Giacinto Facchetti. "La sua simpatia è direttamente proporzionale alla sua qualità", ha notato Demetrio Albertini. Ed è stato lo stesso Pirlo a raccontare uno degli scherzi alla sua 'vittima' preferita ai tempi del Milan, Rino Gattuso. "E' riuscito anche a mangiare un lumacotto vivo per scommessa e non gli abbiamo nemmeno dato i soldi", ha ricordato Pirlo fra le risate della platea, davanti alla quale sono stati proiettati vari video messaggi di suoi ex compagni e allenatori, fra cui proprio uno di Gattuso. "Ehi fenomeno, secondo me potevi ancora giocare". I due si incontreranno in campo a San Siro il 21 maggio per la partita d'addio di Pirlo