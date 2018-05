Scherma: Di Francisca torna in pedana

ROMA,8 MAG - "Tra un mese esatto torno in pedana, sarò impegnata ai campionati italiani sia nell'individuale sia nella gara a squadre". Dopo due anni di assenza Elisa Di Francisca è pronta per tornare a gareggiare. La schermitrice azzurra sarà impegnata il 9 e 10 giugno agli Assoluti di Milano in quello che definisce come un vero e proprio "debutto" dopo la maternità. "Mi servirà per capire se sono ancora combattiva, se c'è ancora la stessa voglia di vincere, altrimenti arrivederci a tutti - spiega l'olimpionica di fioretto - Ci saranno delle cose che mi faranno capire se ho ancora voglia, se ancora mi diverto, se non è un peso, se non è come quando avevo lasciato". Nella testa della Di Francisca c'è già Tokyo 2020: "Le Olimpiadi sono lontanissime, ma restano l'obiettivo. Non ricomincio per i Campionati italiani, riparto da qui e poi ci saranno tutte le altre tappe che speriamo porteranno a Tokyo. La mia ultima Olimpiade".