Mourinho, 800 mila euro a fisco Spagna

MADRID, 7 MAG - L'allenatore portoghese del Manchester United, ed ex del Real Madrid, José Mourinho pagherà una multa di 800mila euro al fisco spagnolo che lo accusa di irregolarità per 3,3 milioni di euro nella dichiarazione sui diritti di immagine nel 2011 e nel 2012. Gli avvocati del tecnico, riferisce l'agenzia spagnola Efe citando fonti della procura, hanno concluso un accordo con l'ufficio del procuratore con il quale Mourinho si dichiara colpevole e accetta di pagare una multa di 800mila euro per evitare una condanna.