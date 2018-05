Universiadi: Pagnozzi, è un'occasione

NAPOLI, 8 MAG - "Un'occasione di sviluppo che nessuno vuole perdere", dice il subcommissario per le Universiadi di Napoli Raffaele Pagnozzi a proposito della manifestazione studentesca in programma l'anno prossimo nel capoluogo partenopeo. "Le Universiadi - spiega Pagnozzi all'Ansa - sono una manifestazione che non solo porterà a Napoli e in Campania più di 170 delegazioni, quindi giovani atleti universitari, persone che in un futuro prossimo rappresenteranno le eminenze di tutto il mondo. Ma il fatto che l'Italia ospiterà dopo tanti anni una manifestazione così ampia, seconda solo ai Giochi Olimpici, dà ulteriore rilancio e rafforza la tendenza di noi italiani a ospitare eventi importanti che ci mettono all'attenzione di tutto il mondo Le Universiadi sono un modo per far scoprire tante realtà che a un visitatore di pochi giorni sfuggono e che vanno oltre Napoli, Capri e Sorrento. Nessuno vuole perdere questa occasione e dobbiamo andare avanti".