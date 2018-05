MotoGp: Rossi, nuove gomme mi piacciono

ROMA, 8 MAG - Il team Yamaha MotoGP lascia Jerez dopo il lunedì di test post GP. Quello andaluso non è stato un fine settimana facile per Valentino Rossi che, dopo una gara rocambolesca, ha chiuso al quinto posto. Un risultato che però non rispecchia le difficoltà vissute nel fine settimana del ritorno in Europa, segnato dal grandissimo record di Valentino che ha segnato come chilometri il giro della Terra, ma che sembrano proiettare in una preoccupante prospettiva simile al 2017 il box ufficiale Yamaha. Ma i test ufficiali danno speranze e determinazione per il futuro "Abbiamo lavorato su molte cose - ha aggiunto Valentino Rossi come riporta il sito media della MotoGp - ed è stato un buon test. Abbiamo provato diverse soluzioni, alcune di queste positive che ci hanno fatto migliore un po'. Nelle prossime prove svolgeremo altri lavori importanti. Le nuove Michelin mi piacciono molto, sono migliorate tanto, mi hanno dato molto più grip e siamo stati veloci. Con la nuova gomma dietro avevo belle sensazioni".