Mondiali rugby, 4 test-match per azzurri

ROMA, 8 MAG - Mancano 500 giorni all'inizio dei Mondiali di rugby, fissato per il 20 settembre 2019 con la sfida tra i padroni di casa del Giappone e la formazione che uscirà vincitrice dal processo di qualificazione europeo (Europa 1). L'Italia, qualificata di diritto dopo il 3/o posto nella fase a gironi dei Mondiali di Inghilterra 2015, ha definito il percorso di preparazione: inizierà a lavorare il primo giugno e finalizzerà l'avvicinamento alla rassegna iridata con 4 test-match; tre esterni il 10/8, il 30/8 e il 6/9 e uno interno il 17/8. "I Mondiali sono la più grande espressione del nostro sport e sin dal 2016 sono il nostro obiettivo a lungo termine. Vogliamo arrivare ai Mondiali per vincere le partite che contano e lo faremo: tutte le componenti del rugby italiano stanno lavorando con questo obiettivo. Nelle prossime settimane annunceremo un percorso molto impegnativo fatto di 4 test-match che ci permetteranno di arrivare in Giappone rafforzati e pronti per giocare al massimo livello", dice il ct Conor O'Shea.