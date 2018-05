Atp Madrid, tocca a Fognini e Lorenzi

ROMA, 8 MAG - Giornata d'esordio per i due azzurri in gara nel torneo Atp di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 6.200.860 euro, in corso sui campi in terra battuta della capitale spagnola. Fabio Fognini affronta l'argentino Leonardo Mayer mentre Paolo Lorenzi se la deve vedere con lo spagnolo Fernando Verdasco. In caso di successo dei due azzurri, al secondo turno potrebbe esserci un derby tricolore. Il torneo vede come primo favorito lo spagnolo Rafael Nadal, n.1 del mondo e campione in carica, seguito nel seeding dal tedesco Alexander Zverev, dal bulgaro Grigor Dimitrov e dall'argentino Juan Martin Del Potro, Assenti fra i top ten lo svizzero Roger Federer e il croato Marin Cilic.