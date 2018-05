Pallavolo, al via piano nuovi impianti

ROMA, 8 MAG - Accordo fra la Lega Pallavolo Serie A Femminile e l'Istituto per il Credito Sportivo per promuovere la realizzazione di impianti più moderni e funzionali. L'intesa è stata sottoscritta dai presidenti dei due organismi, rispettivamente Mauro Fabris e Andrea Abodi. In particolare, la Lega si impegnerà a promuovere presso le sue Società lo sviluppo di nuove strutture sportive e la riqualificazione di quelle esistenti, rendendole più efficienti, accessibili e redditizie, sottoponendo queste iniziative al Credito Sportivo. "L'accordo -si legge in una nota congiunta- rappresenta un contributo concreto al processo di sviluppo dello sport italiano attraverso la modernizzazione del sistema infrastrutturale, processo al quale, come sempre, il Credito Sportivo non si sottrae a dare il suo contributo di banca pubblica e di scopo".