Golf, al via in Florida 'The Players'

ROMA, 08 MAG - E' uno degli appuntamenti più attesi della stagione del PGA Tour. Al The Players Championship (10-13 maggio) scenderanno in campo tutti i migliori giocatori al mondo, nessuno escluso. Sul percorso del TPC Sawgrass, a Ponte Vedra Beach in Florida, sarà presente il gotha della disciplina. Da Dustin Johnson a Justin Thomas passando per Jon Rahm, Tiger Woods e Rory McIlroy. Senza dimenticare Jason Day (fresco vincitore del Wells Fargo Championship) e Francesco Molinari (che proverà a ripetere l'ottimo risultato conseguito nel 2017 con un brillante 6/o posto), unico azzurro in gara. Ma sul green ci saranno pure star del calibro di Jordan Spieth, Justin Rose, Rickie Fowler, Hideki Matsuyama, Patrick Reed (campione Masters), Brooks Koepka, Paul Casey, Sergio Garcia, Tommy Fleetwood, Bubba Watson e Phil Mickelson. E quindi il massimo che il golf internazionale possa offrire.