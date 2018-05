Giro: Bar Refaeli, Israele è favolosa

ANSA) - CATANIA, 7 MAG - Lo spettacolo del Giro d'Italia ha conquistato anche lei. Bar Refaeli, la top model israeliana ammirata in tutto il mondo, ha indossato i panni di madrina delle prime tre tappe della corsa rosa che hanno portato un messaggio ben preciso: anche Israele può ospitare i grandi eventi sportivi. "Ora capisco perché il Giro è 'amore infinito'", ha urlato in italiano dal palco della presentazione. "Nella 'mia' terra si possono ammirare paesaggi favolosi, è un peccato che nel mondo il nome Israele evochi tutt'altro - le parole della Refaeli -: mi dicono che quasi un miliardo di persone, in ogni parte del mondo, sono state raggiunte dalle immagini provenienti da Gerusalemme, Haifa, Tel Aviv, dal deserto. Tutto questo è straordinariamente bello. Forse nemmeno gli stessi israeliani si sono resi conto della portata dell'evento. Lo sport è riuscito a portare la politica in secondo piano, questo Paese ha bisogno di normalità, di vita, di turismo. Nient'altro"