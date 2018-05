Moto:test Jerez, Yamaha Zarco più veloce

ROMA, 7 MAG - È stato un fine settimana intenso quello a Jerez de la Frontera per la MotoGp. Il Gplascia spazio ai test e, sul tracciato andaluso, si è lavorato in vista del proseguo stagionale. Il team Yamaha ha sofferto in gara ma la voglia di tornare ad alti livelli è grande. Lo dimostra la competitività di Maverick Vinales (quarto tempo) che occupa la quarta posizione nella classifica tempi. O con Valentino Rossi (decimo tempo) che ha lavorato ad alcune soluzioni per risolvere i problemi che hanno reso la prova spagnola problematica. In pista anche Johann Zarco che ha segnato il primato del giorno con il tempo di 1'37''730. Il veloce ex rookie, ora secondo in campionato, ha provato alcune importanti novità sulla sua M1, anche una nuova carenatura. Dopo la vittoria di ieri Marc Marquez, nuovo leader iridato, ha fatto segnare il quinto tempo, dividendo il piano di lavoro con Dani Pedrosa, che ha chiuso terzo.