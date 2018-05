Malagò, in Lega A fatto un miracolo

ROMA, 7 MAG - "In questi 100 giorni un terzo l'ho passato a molti chilometri di distanza, lo statuto è andato, i principi informatori recepiti, oggi è stato approvato il bando della Coppa Italia e a breve si risolverà anche il problema degli sponsor della Lega ed è stato fatto un presidente all'unanimità. Mi sembra che sia stato fatto un miracolo". Così il presidente del Coni e commissario straordinario della Lega di A, Giovanni Malagò, alla conferenza stampa seguita all'assemblea di Lega andata in scena al salone d'onore del Coni a Roma. Dicendosi ottimista sul fatto che l'assemblea del 22 maggio sarà "elettiva" in quanto essendo la terza convocazione "basterà la maggioranza semplice", il numero uno dello sport italiano ha auspicato "che un secondo dopo che si completerà la governance, che senza la tegola dei diritti tv già oggi si sarebbe completata, io potrò concludere il mio incarico di commissario. È indispensabile che si completi la governance, io sono stato nominato per quello".