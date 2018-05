Pro Vercelli: via Grassadonia, c'è Greco

VERCELLI, 7 MAG - Gianluca Grassadonia non è più l'allenatore della Pro Vercelli. Il presidente del club, ultimo in serie B, Massimo Secondo, lo ha esonerato, affidando la squadra al tecnico della Primavera, Vito Grieco. "Il lumicino della salvezza è fievole e quasi impossibile, ma il calcio è strano", commenta il presidente, che si è deciso ad esonerare Grassadonia dopo il 5-1 contro lo Spezia di sabato. Grieco guiderà la Pro Vercelli contro la Ternana e il Cittadella, ultime due partite della stagione regolamentare, "dopo - spiega Secondo - rifletteremo sul nostro futuro". Per Grassadonia si tratta del secondo esonero in questa stagione. Sostituito a dicembre da Atzori, era stato richiamato dal club dopo tre sconfitte consecutive.