Golf: Park vince il Texas Classic

ROMA, 7 MAG - La sudcoreana Sung Hyun Park conquista il Volunteers of America LPGA Texas Classic (LPGA Tour) di golf grazie a una formidabile prova conclusa in 131 (66 65, -11) con un colpo di vantaggio sull'americana Lindy Duncan (2/a a -10). Il torneo, ridotto a 36 buche a causa del maltempo, ha visto finire al 3/o posto la cinese Yu Liu (-9) ed al 4/o la tailandese Ariya Jutanugran e la sudcoreana Sei Young Kim (-8). Mentre la neozelandese Lydia Ko, tornata al successo la scorsa settimana al Mediheal Championship, ha chiuso il torneo in 8/a posizione (-6). Solo un 66/o posto per Giulia Molinaro. Unica azzurra in gara, la 27enne padovana, che nel 2016 ha disputato le Olimpiadi di Rio de Janeiro insieme a Giulia Sergas, nell'ultimo giro ha recuperato 23 posizioni.