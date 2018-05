Cagliari-Roma 0-1, decide Under

CAGLIARI, 6 MAG - Cagliari-Roma 0-1 nel posticipo serale della 36/a giornata di serie A. Gol-partita del turco Cengiz Under al 15' pt. Per i giallorossi è una vittoria fondamentale: ora sono terzi a quota 73 e con un solo punto, e grazie anche al confronto diretto Lazio-Inter dell'ultima giornata, saranno in Champions League. Il Cagliari è da solo al terzultimo posto, con 33 punti.