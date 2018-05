Maradona,Ferlaino tolse sorriso a Napoli

NAPOLI, 6 MAG - Diego Armando Maradona attacca l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino su Facebook ("tolse il sorriso a Napoli") e spiega che si arrabbia quando il Napoli perde. Un giorno, dice ancora sul social, "mi siederò a parlare con l'attuale presidente, De Laurentiis". L'ex fuoriclasse ha pubblicato un post che parte dal racconto delle difficoltà del suo Napoli, che si allenava al centro Paradiso di Soccavo: "vorrei spiegare - scrive Maradona - la questione del centro sportivo del Napoli, a Soccavo. L'Inter e il Milan avevano campi in erba sintetica per allenarsi con pioggia e neve, mentre noi usavamo sempre lo stesso campo, che era praticamente di cemento. Chiedemmo alla Puma gli scarpini più imbottiti che avevano, per non romperci i tendini di Achille. Io mettevo della gommapiuma sotto i talloni. Ma quando chiesi a Ferlaino di costruire una palestra coperta, mi rispose che costava troppo. La palestra del Milan era enorme e aveva una piscina riscaldata. Noi avevamo una vasca idromassaggio a intermittenza".