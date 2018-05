Rugby: Calvisano è in finale scudetto

ROMA, 6 MAG - Sarà il Patarò Calvisano, campione d'Italia in carica, a giocare la finale scudetto del rugby sabato 19 a Padova contro il Petrarca. La squadra bresciana si è qualificata oggi battendo per 24-20 il Femi Cz Rovigo nella semifinale di ritorno, dopo la sconfitta per 12-9 dell'andata. Calvisano va quindi in finale per un solo punto, e per i 'bersaglieri' rodigini la beffa è ancor più amara, perché Calvisano ha messo a segno il drop del +4 a pochi secondi dalla fine, quindi all'80', con Novillo che ha centrato per i pali per i gialloneri. A fine partita grande sfoggio di fair play da parte del capitano di Rovigo, Matteo Ferro. "Per un punto Martin perse la cappa, e per un punto Calvisano va in finale - ha detto -. Complimenti ai nostri avversari, si sono dimostrati dei fuoriclasse e il drop di Novillo ne è una dimostrazione. Noi ci mangiamo questo boccone amaro ma tengo a ringraziare tutti i miei compagni e lo staff: è stato un anno travagliato, ma ci abbiamo sempre comunque creduto".