Gneoa, Rossi, dedico mio gol a Ferguson

GENOVA, 6 MAG -"Un pezzo di questo gol lo vorrei dedicare a Sir Alex Ferguson. Quando ho letto la notizia di quello che gli è successo mi è dispiaciuto molto". Giuseppe Rossi,nel giorno in cui ritrova il gol in serie A dopo 4 anni, non dimentica il suo passato al Manchester United proprio con Ferguson allenatore, colpito da un'emorragia cerebrale. Ma sono molte le emozioni che sta vivendo Pepito, che aveva segnato in serie A l'ultima volta nel maggio 2014 proprio con la maglia della Fiorentina. "Sto vivendo un mix di emozioni, è un gol arrivato dopo tanto tempo - ha dichiarato -. Sono stato in campo per 60-65 minuti e non mi succedeva da un po', e ho segnato contro la mia ex squadra: era dura non esultare, ma ho molto rispetto per Firenze e per la Fiorentina. Ora mi sento bene ma sono stanco: erano 13 mesi che non facevo più di mezz'ora. Per me è stato importante giocare, dimostrare che sto bene, e posso essere il Pepito del passato. Il gol in fondo è un bonus, un'emozione forte, perché arrivato contro la mia ex squadra".