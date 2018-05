Giro: stampa, Israele 'conquistato' dai ciclisti

TEL AVIV - Il Giro d'Italia fa irruzione oggi sulla stampa israeliana con titoli entusiasti e con grandi fotografie su tutte le prime pagine. I ciclisti, stabilisce Maariv, "hanno conquistato Israele. In decine di migliaia lungo le strade per incoraggiarli". Yediot Ahronot, sulla stessa linea, scrive che "il Giro d'Italia ha portato Israele all'attenzione del mondo" e aggiunge che malgrado gli ingorghi stradali che ieri fra Haifa e Tel Aviv hanno accompagnato la manifestazione "gli israeliani si sono innamorati di questa prestigiosa gara". Per Israel Ha-Yom, gli stessi ciclisti sono rimasti stupefatti dalla calorosa accoglienza dei tifosi e sono giunti alla conclusione che "qua c'è un pubblico pazzesco". Voci di dissenso giungono invece dai giornali degli ebrei ortodossi che con titoli indignati rimproverano il governo per la "infrazione di massa della santità del riposo sabbatico" da parte degli agenti di polizia, dei municipi attraversati dalla tappa di ieri e dei mezzi di comunicazione locali.(ANSA).