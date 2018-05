Tennis: Zverev bis a Monaco di Baviera

ROMA, 6 MAG - Alexander Zverev ha concesso il bis al "BMW Open", torneo ATP 250 che si è concluso oggi sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera. In finale il 21enne di Amburgo, n.3 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, nonché campione in carica, si è aggiudicato per 6-3 6-3 il derby tedesco contro Philipp Kohlschreiber, n.34 Atp, tre volte vincitore di questo torneo (2007, 2012 e 2016). Per "Sascha" è il settimo titolo in carriera su undici finali disputate, il primo in questa stagione.